  •  
    1. Lig'den Fransa'ya gitti Transfer RESMEN bitti!..
  •  
    Maçta güldüren diyalog; "Oğlum ya salak mısın?"
  •  
    Negredo'dan Beşiktaş yönetimine büyük rest
  •  
    G.Saray'dan yeni mesaj; "Seni yine alırız ama..."
  •  
    Vida'nın golü sonrası; "10 milyon euro daha..."

Trezeguet'den rest; "G.Saray'ı bekleyeceğim"

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyen Mısırlı yıldız Trezeguet, tatilini bitirip İstanbul'a geldi. İnter ve Fiorentina'nın tekliflerine sırt dönen Trezeguet, "Transferin sonuna dek Galatasaray'ı bekleyeceğim." dedi.

Kaynak: Sabah
Trezeguet'den rest; 'G.Saray'ı bekleyeceğim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Temmuz 2018 09:50
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz önceki gün basın toplantısında Trezeguet ismini birinci ağızdan doğrulamıştı. Kasımpaşa ile görüştüklerini açıklayan Cengiz, "Beklentimiz takas ve kiralık formülü" demekle yetinmişti.

İşte Trezeguet transferindeki son durum:

Galatasaray'la 1.8 milyon Euro'dan 4 yıllık anlaşmaya varan Trezeguet, transferinin hemen bitmesi için tatilini yarıda kesip İstanbul'a geldi.

Inter ve Fiorentina'dan resmi teklifler alan Mısırlı oyuncu, "Hayır" yanıtını verdi. Kasımpaşa'da 875 bin Euro kazanan Trezeguet'ye İnter 1 milyon Euro önerdi.

Müslüman olan Trezeguet, İstanbul'da yaşamaktan çok mutlu ve Şampiyonlar Ligi'ni de düşünerek tercihini G.Saray'dan yana kullandı. Yakın çevresine "Transfer dönemi bitene kadar G.Saray'ı bekleyeceğim" diyen Trezeguet, 5.9 milyon Euro olan bonservisi için Kasımpaşa'dan indirim bekliyor.

Kampa götürülmeyen Tolga Ciğerci ve Tarık Çamdal, takas olarak önerilecek. Kasımpaşa kulübü bu takasa yanaşmazsa son çare olarak bonservis bedelinin uzun vadeli taksitlerle ödenmesi teklif edilecek.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için