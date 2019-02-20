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Trezeguet'den Galatasaray cevabı

Mısırlı futbolcu, Sarı-Kırmızılı taraftarların Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeki 'Come to Galatasaray' çağrısına 'İnşallah' cevabını verdi. Trezeguet'in bu sözleri heyecan yarattı.

Kaynak: Takvim
Trezeguet'den Galatasaray cevabı
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20 Şubat 2019 08:19
Galatasaray taraftarının Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldız futbolcusu Trezeguet'e olan ilgisi bitmek bilmiyor.

Geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ne gelen Trezeguet burada Galatasaraylı taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

TRANSFERE YEŞİL IŞIK

Trezeguet tek başına geldiği AVM'de Galatasaraylı birkaç futbolsever tarafından Trezeguet "Come To Galatasaray" tezahüratıyla karşılaştı.

Mısırlı futbolcu ise 'İnşallah' diyerek karşılık verdi.

KIRAN KIRANA PAZARLIK VARDI

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 4-1 yendiği maçta gösterdiği performansla büyük alkış toplayan Mısırlı Trezeguet sarı-kırmızılı camiada bir kez daha pişmanlığa sebep oldu. Ocak ayı tranfer döneminin son günü saat 23:50'ye kadar Kasımpaşa ile pazarlık yapan ve Trezeguet için 4 milyon euro + 2 futbolcuyu takasta öneren sarı-kırmızılı kulübün bir teklifi kabul edilmemişti.



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