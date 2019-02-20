Trezeguet'den Galatasaray cevabı

Galatasaray taraftarının Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldız futbolcusu Trezeguet'e olan ilgisi bitmek bilmiyor.Geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ne gelen Trezeguet burada Galatasaraylı taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.Trezeguet tek başına geldiği AVM'de Galatasaraylı birkaç futbolsever tarafından Trezeguet "Come To Galatasaray" tezahüratıyla karşılaştı.Mısırlı futbolcu isediyerek karşılık verdi.Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 4-1 yendiği maçta gösterdiği performansla büyük alkış toplayan Mısırlı Trezeguet sarı-kırmızılı camiada bir kez daha pişmanlığa sebep oldu. Ocak ayı tranfer döneminin son günü saat 23:50'ye kadar Kasımpaşa ile pazarlık yapan ve Trezeguet için 4 milyon euro + 2 futbolcuyu takasta öneren sarı-kırmızılı kulübün bir teklifi kabul edilmemişti.