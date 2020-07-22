Trezeguet'den Aston Villa'ya can suyu!

İngiltere Premier Lig 37. hafta mücadelesinde ligde kalma mücadelesi veren Aston Villa, sahasında Arsenal ile karşı karşıya geldi.
Villa Park'ta oynanan karşılaşmayı Aston Villa 1-0 kazanarak altın değerinde 3 puan aldı ve ligde kalma umutlarını son haftaya taşıdı.
Karşılaşmanın 27. dakikasında eski Kasımpaşalı Trezeguet'in galibiyeti getiren golü Aston Villa'yı galibiyete taşırken Arsenal'in ilk 8 sırada bitirme hayalleri de büyük sekteye uğradı.
Karşılaşmanın ardından Arsenal 53 puanda kalırken Aston Villa ise 34 puana yükseldi.
Villa Park'ta oynanan karşılaşmayı Aston Villa 1-0 kazanarak altın değerinde 3 puan aldı ve ligde kalma umutlarını son haftaya taşıdı.
Karşılaşmanın 27. dakikasında eski Kasımpaşalı Trezeguet'in galibiyeti getiren golü Aston Villa'yı galibiyete taşırken Arsenal'in ilk 8 sırada bitirme hayalleri de büyük sekteye uğradı.
Karşılaşmanın ardından Arsenal 53 puanda kalırken Aston Villa ise 34 puana yükseldi.