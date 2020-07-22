Trezeguet'den Aston Villa'ya can suyu!

Eski Kasımpaşalı Trezeguet'in takımı Aston Villa, Arsenal'i konuk ettiği maçı 1-0 kazanarak uzun süre sonra düşme hattının üzerine çıkarak son hafta öncesi kümede kalma şansını sürdürdü.

Trezeguet'den Aston Villa'ya can suyu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Temmuz 2020 00:12
İngiltere Premier Lig 37. hafta mücadelesinde ligde kalma mücadelesi veren Aston Villa, sahasında Arsenal ile karşı karşıya geldi.

Villa Park'ta oynanan karşılaşmayı Aston Villa 1-0 kazanarak altın değerinde 3 puan aldı ve ligde kalma umutlarını son haftaya taşıdı.

Karşılaşmanın 27. dakikasında eski Kasımpaşalı Trezeguet'in galibiyeti getiren golü Aston Villa'yı galibiyete taşırken Arsenal'in ilk 8 sırada bitirme hayalleri de büyük sekteye uğradı.

Karşılaşmanın ardından Arsenal 53 puanda kalırken Aston Villa ise 34 puana yükseldi.





SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için