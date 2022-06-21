Trezeguet transferi tıkanma noktasında!

Trabzonspor'un Anthony Nwakaeme'nin yerine kadrosuna katmak istediği Trezeguet için önemli bir gelişme yaşandı.Bordo-mavililerin bir süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Mısırlı yıldızın transferi tıkanma noktasına geldi.Oyuncunun menajerinin Ortadoğu'dan teklifler getirmesi ve Trabzonspor'dan garanti para beklentisini yüksek tutması nedeniyle kulüp beklemeye geçti.Trabzonspor'un bu gelişmenin ardından alternatif isimler için de görüşmelere başlaması bekleniyor.