Trezeguet: 'Trabzonspor'un kalitesi yüksek'

TRANSFERİN RAKAMLARI

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'un yeni transferi Trezeguet, Mısır'dan Türkiye'ye gelmişti. Yıldız futbolcu sağlık kontrollerinden geçti. Nwakaeme'nin ayrılığı sonrasında da bu bölgedeki boşluk kapatılmış oldu.Trezeguet, "" dedi.Mısırlı yıldız, "." açıklamasını yaptı.Aston Villa'ya 4 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. 4 yıllığına anlaşmaya varılan futbolcu ise senelik 1.5 milyon euro garanti ve 750 bin euro imza parası alacak.Trezeguet transferini Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı özellikle istemişti. Böylece mutlu son yaşanmış oldu.