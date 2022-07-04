Trezeguet: 'Trabzonspor'un kalitesi yüksek'

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'un yeni transferi Trezeguet, Mısır'dan Türkiye'ye gelmişti. Yıldız futbolcu sağlık kontrollerinden geçti. Nwakaeme'nin ayrılığı sonrasında da bu bölgedeki boşluk kapatılmış oldu.
Trezeguet, "Trabzonspor'a gelmemde kulübün kalitesi etkili oldu. Çok mutluyum. Tekrar şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Trabzonspor'un çok iyi futbolcuları ve hocası var. Her kulvarda başarılı olmak istiyoruz." dedi.
Mısırlı yıldız, "Kendime güveniyorum. Benden beklentilerin farkındayım. Çok çalışacağım ve bana güvenenleri utandırmayacağım. İyi durumdayım. Ligi de tanıyorum. Adaptasyon sıkıntısı yaşayacağımı düşünmüyorum. Takımdaki birçok futbolcuyu da tanıyorum. Kulübün hedeflerine yardımcı olacağım." açıklamasını yaptı.
TRANSFERİN RAKAMLARI
Aston Villa'ya 4 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. 4 yıllığına anlaşmaya varılan futbolcu ise senelik 1.5 milyon euro garanti ve 750 bin euro imza parası alacak.
Trezeguet transferini Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı özellikle istemişti. Böylece mutlu son yaşanmış oldu.
Trezeguet, "Trabzonspor'a gelmemde kulübün kalitesi etkili oldu. Çok mutluyum. Tekrar şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Trabzonspor'un çok iyi futbolcuları ve hocası var. Her kulvarda başarılı olmak istiyoruz." dedi.
Mısırlı yıldız, "Kendime güveniyorum. Benden beklentilerin farkındayım. Çok çalışacağım ve bana güvenenleri utandırmayacağım. İyi durumdayım. Ligi de tanıyorum. Adaptasyon sıkıntısı yaşayacağımı düşünmüyorum. Takımdaki birçok futbolcuyu da tanıyorum. Kulübün hedeflerine yardımcı olacağım." açıklamasını yaptı.
TRANSFERİN RAKAMLARI
Aston Villa'ya 4 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. 4 yıllığına anlaşmaya varılan futbolcu ise senelik 1.5 milyon euro garanti ve 750 bin euro imza parası alacak.
Trezeguet transferini Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı özellikle istemişti. Böylece mutlu son yaşanmış oldu.