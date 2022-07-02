Trezeguet, Trabzonspor için geliyor

BU GECE GELİYOR

Stryger Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolatlı ve Stefano Denswil'i renklerine bağlayan Trabzonspor, 5. transferini Trezeguet'yi alarak yaptı. Kıran kırana geçen pazarlıkların ardından oyuncu tarafını ikna eden Bordo-Mavililer, Aston Villa'yla da bonservis için anlaşmaya vardı.Rakamın 3.5 milyon Euro civarında olması ve taksitli şekilde ödenmesi bekleniyor. Mısırlı yıldıza ise 1.5 milyon Euro'su garanti olmak üzere, bonuslarla 2.2 milyon Euro bandında bir ücret verilecek. 3 artı 1 yıllık kontrat yapılacak olan Trezeguet bu gece yarısı 00.15 sularında İstanbul'a gelecek. Yıldız futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmenin altına imza atacak.Geçtiğimiz yıl olduğu gibi transferde hızlı davranan, daha önemlisi nokta atışı takviyeler yapan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın öncelik olarak belirlediği isimleri takıma kazandırıyor. Nitekim Trezeguet de kanat transferinde listenin ilk sırasındaydı. Nwakaeme'nin ardından bu bölgeye garanti takviye talep eden Avcı, Süper Lig tecrübesi de olan 27 yaşındaki yıldızı mutlaka takımda görmek istediğini yönetime iletmişti.