Trezeguet, Trabzonspor'a geri dönüyor

Trabzonspor'da sezon başında Katar ekibi Al Rayyan'a kiralanan Mahmoud Trezeguet'nin bordo-mavili takıma geri dönme ihtimali ortaya çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Twitter
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Trezeguet, Trabzonspor'a geri dönüyor
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19 Kasım 2024 10:23
Süper Lig'de 12 puanla 13.sırada bulunan Trabzonspor'da sezon başındaki yanlış kadro planlaması ve tribünlerdeki eleştiriler nedeniyle Trezeguet, Al Rayyan'a kiralanmıştı.

Bu süreçte kanattaki oyuncuların katkı yapamaması, Orsic'in kadro dışı bırakılması, Nwakaeme'nin sıklıkla sakatlanması sonucunda Trezeguet'nin geri çağrılma ihtimali ortaya çıktı.

"NİYE, NASIL GİTTİ?"

Şenol Güneş de, Mısırlı futbolcunun ayrılışına anlam veremediğine dair imada bulunup, "Trezeguet'nin burada verimli olduğunu düşünüyorum. 'Niye gitti, nasıl gitti?' diye konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum Trezeguet iyi bir oyuncu" demişti.

ŞENOL GÜNEŞ DE İSTEDİ

30 yaşındaki oyuncu için Katar basınından da girişimleri doğrular nitelikte detaylar geldi. Gazeteci Khaled Al-Ghandour, Al Rayyan yetkilileri ile görüştüğünü ve Trabzonspor'dan bir yönetici ile temas kurulduğunu duyurdu. Trezeguet'nin takıma dönüşü için görüşmelerin başladığının altını çizen ve Şenol Güneş'in de bu istekte olduğunu belirten Katarlı gazeteci, iki kulüp arasında resmi adımların atılmasının beklendiğini duyurdu. 

 




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