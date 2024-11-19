Trezeguet, Trabzonspor'a geri dönüyor

Şenol Güneş de, Mısırlı futbolcunun ayrılışına anlam veremediğine dair imada bulunup, "Trezeguet'nin burada verimli olduğunu düşünüyorum. 'Niye gitti, nasıl gitti?' diye konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum Trezeguet iyi bir oyuncu" demişti.





30 yaşındaki oyuncu için Katar basınından da girişimleri doğrular nitelikte detaylar geldi. Gazeteci Khaled Al-Ghandour, Al Rayyan yetkilileri ile görüştüğünü ve Trabzonspor'dan bir yönetici ile temas kurulduğunu duyurdu. Trezeguet'nin takıma dönüşü için görüşmelerin başladığının altını çizen ve Şenol Güneş'in de bu istekte olduğunu belirten Katarlı gazeteci, iki kulüp arasında resmi adımların atılmasının beklendiğini duyurdu.





