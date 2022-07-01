Trezeguet Trabzonspor'a doğru

TREZEUGET ADIM ADIM TRABZONSPOR'A

Trabzonspor, kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Trezeguet transferinde Aston Villa ile anlaşma sağladı.Bordo-Mavililer, 27 yaşındaki futbolcuyla da yapılan görüşmelerde büyük yol aldı. 1.5 milyon eurosu garanti ücret, 700 bini bonus olmak üzere 2.2 milyon euro maaş teklif edilmişti. Anlaşmanın kısa bir süre içinde açıklanması bekleniyor.Geçtiğimiz sezon Başakşehir'e kiralanan Mısırlı oyuncu oynadığı 13 maçta bin 44 dakika sahada kalmıştı. Trezeguet, bu süre içinde 6 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.İngiliz ekibi, başarılı oyuncuyu 2019 yılında Kasımpaşa'dan 10 milyon euro karşılığında tranfer etmişti.