Trezeguet, tek başına takımı sırtlıyor

Trabzonspor'da bu sezon 12 gol atan Trezeguet, forvetleri geride bıraktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trezeguet, tek başına takımı sırtlıyor
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24 Mayıs 2023 10:27
Trabzonspor'da Trezeguet, en çok eleştirilen isimler arasında olmasına rağmen skora en fazla katkı yapan oyuncu oldu.

10'u lig, 2'si Avrupa olmak üzere 12 gol atma başarısı yakalayan Mısırlı sol kanat, 8 de asist yaparak 20 gole katk ı verdi.

Forvetler Umut ve Gomez, ligde 5'er gol atarken, Trezeguet tek başına iki oyuncunun rakamına ulaştı.

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