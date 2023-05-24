Trezeguet, tek başına takımı sırtlıyor

Trabzonspor'da Trezeguet, en çok eleştirilen isimler arasında olmasına rağmen skora en fazla katkı yapan oyuncu oldu.
10'u lig, 2'si Avrupa olmak üzere 12 gol atma başarısı yakalayan Mısırlı sol kanat, 8 de asist yaparak 20 gole katk ı verdi.
Forvetler Umut ve Gomez, ligde 5'er gol atarken, Trezeguet tek başına iki oyuncunun rakamına ulaştı.
10'u lig, 2'si Avrupa olmak üzere 12 gol atma başarısı yakalayan Mısırlı sol kanat, 8 de asist yaparak 20 gole katk ı verdi.
Forvetler Umut ve Gomez, ligde 5'er gol atarken, Trezeguet tek başına iki oyuncunun rakamına ulaştı.