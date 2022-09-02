Trezeguet: "Takımın başarısı daha önemli"

Trabzonspor forması giyen Trezeguet, Ümraniyespor karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trezeguet: 'Takımın başarısı daha önemli'
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02 Eylül 2022 23:27
Trabzonspor'un, Ümraniyespor maçında tek golünü atan Trezeguet, maçın ardından konuştu.

Mısırlı futbolcu, "3 puan için hamdolsun. Golden daha önemlisi takımın kazanmasıydı. Gol atmak önemli, gol atacağımı da zaten biliyordum. Takımın başarısı benim için daha önemli" dedi.

Trezeguet sözlerini, "Şampiyon bir takıma geldiğimin, büyük bir takıma geldiğimin farkındayım. Takım için oynamaya çalışan bir oyuncuyum." ifadeleriyle tamamladı.

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