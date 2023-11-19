Trezeguet şov yaptı Mısır rahat kazandı

Afrika Dünya Kupası Elemeleri A Grubu 2. maçında Mısır deplasmanda Sierra Leone'yi 2-0 mağlup etti.



Mısır'a galibiyeti getiren golleri 19 ve 63. dakikalarda Trabzonspor forması giyen Trezeguet kaydetti.



Mısır bu galibiyetle beraber 6 puana yükselirken, Sierra Leone ise 1 puanda kaldı.



Mısır bir sonraki maçında sahasında Burkina Faso'yu ağırlarken Sierra Leone de sahasında Cibuti'yi ağırlayacak.





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