Trezeguet şov yaptı Mısır rahat kazandı

Afrika Dünya Kupası Elemeleri A Grubu 2. maçında Mısır deplasmanda Sierra Leone'yi 2-0 mağlup etti.
Mısır'a galibiyeti getiren golleri 19 ve 63. dakikalarda Trabzonspor forması giyen Trezeguet kaydetti.
Mısır bu galibiyetle beraber 6 puana yükselirken, Sierra Leone ise 1 puanda kaldı.
Mısır bir sonraki maçında sahasında Burkina Faso'yu ağırlarken Sierra Leone de sahasında Cibuti'yi ağırlayacak.
Mısır'a galibiyeti getiren golleri 19 ve 63. dakikalarda Trabzonspor forması giyen Trezeguet kaydetti.
Mısır bu galibiyetle beraber 6 puana yükselirken, Sierra Leone ise 1 puanda kaldı.
Mısır bir sonraki maçında sahasında Burkina Faso'yu ağırlarken Sierra Leone de sahasında Cibuti'yi ağırlayacak.
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