Trezeguet şov yaptı Mısır rahat kazandı

Afrika Dünya Kupası Elemeleri maçında Mısır deplasmanda Sierra Leone'yi 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Trezeguet şov yaptı Mısır rahat kazandı
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19 Kasım 2023 21:20
Afrika Dünya Kupası Elemeleri A Grubu 2. maçında Mısır deplasmanda Sierra Leone'yi 2-0 mağlup etti.

Mısır'a galibiyeti getiren golleri 19 ve 63. dakikalarda Trabzonspor forması giyen Trezeguet kaydetti.

Mısır bu galibiyetle beraber 6 puana yükselirken, Sierra Leone ise 1 puanda kaldı.

Mısır bir sonraki maçında sahasında Burkina Faso'yu ağırlarken Sierra Leone de sahasında Cibuti'yi ağırlayacak.

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