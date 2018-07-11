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Trezeguet Slavia'ya transfer için Çekya'ya gitti

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Trezeguet, Çek Cumhuriyeti Ligi takımlarından Slavia Prag ile anlaşmaya vardı.

Kaynak: Sporx.com
Trezeguet Slavia'ya transfer için Çekya'ya gitti
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11 Temmuz 2018 11:06
Çek Cumhuriyeti Ligi takımlarından Slavia Prag ile anlaşan Kasımpaşalı Trezeguet, sağlık kontrolleri için Çekya'ya gitti.

Slavia Prag geçtiğimiz sezonu Plzen'in arkasında ikinci sırada tamamladı. Çinli bir yatırımcı tarafından alınan Slavia Prag, Trezeguet'in dışında birçok yıldız oyuncu için daha devreye girdi. Slavia Prag, Trezeguet için 5 milyon euro öderse Çekya tarihinin en pahalı transferi olacak.

Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Trezeguet için Galatasaray, 2.5 milyon euro bonservis ve 2 de futbolcu takası teklif etmişti. Sarı-kırmızılı kulübün transferdeki beyni Abdürrahim Albayrak da yaptığı açıklamada Trezeguet'in transferi için görüşmelerde bulunduklarını ve Kasımpaşa'dan kolaylık beklediklerini dile getirmişti.

Kasımpaşa Başkan Vekili Hilmi Öksüz: "Trezeguet'in Slavia Prag'a transferi bizim rızamın dışında gerçekleşti. Serbest kalma maddesini ödemeyi kabul ettikleri için, bizim elimizde olan bir şey değil." ifadelerini kullandı. Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin ise "Slavia Prag, Trezeguet'nin sözleşmesinde yer alan 5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeyi kabul etti. Transfer 2 gün içinde tamamlanır. 5 milyon Euro'yu sağlık kontrolünden hemen sonra tek seferde ödeyecekler" şeklinde konuştu.

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