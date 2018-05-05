Trezeguet: ''Salah, en iyi futbolcu ödülünü kazanmalı''

Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet, Trabzonspor'u 5-2 yendikleri maçın ardından konuştu. Trabzonspor'a karşı 2 gol atıp, 3 asist yapan Trezeguet, Mısır Milli Takımı'ndan takım arkadaşı olan Muhammed Salah hakkında da görüşlerini belirtti.
''ÇOK MUTLU HİSSEDİYORUM''
Çok iyi bir maç çıkardıklarını belirten 23 yaşındaki yıldız futbolcu, ''Çok şükür bugün büyük bir takıma karşı kazandık ve bundan dolayı çok mutluyuz. Umarım sezon sonuna kadar bu şekilde devam ederiz. Kendimi çok mutlu hissediyorum. Takımımın bana yardımı sayesinde bu kadar gol atabiliyorum. Gol attığım için mutluyum ama kazandığımız için daha mutluyum. Attığım trivela golü gibi daha önce 4 gol atmıştım. Bugün takım olarak kazandık ve bunu başardığımız için mutluyum.'' sözlerini kullandı.
''SALAH HARİKA BİR İNSAN''
Liverpool formasıyla bu sezonun yıldızlarından olan yakın arkadaşı Muhammed Salah hakkında da konuşan Trezeguet, ''Salah için çok mutluyum. Saha dışında da harika bir insan. Herkese saygı gösteren bir insan. Sadece gol atmakla ilgilenmiyor. Umarım en iyi futbolcu ödülünü o kazanır çünkü bunu hak ediyor. Umarım Dünya Kupası'nda da beraber güzel bir performans sergileriz.'' dedi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
''ÇOK MUTLU HİSSEDİYORUM''
Çok iyi bir maç çıkardıklarını belirten 23 yaşındaki yıldız futbolcu, ''Çok şükür bugün büyük bir takıma karşı kazandık ve bundan dolayı çok mutluyuz. Umarım sezon sonuna kadar bu şekilde devam ederiz. Kendimi çok mutlu hissediyorum. Takımımın bana yardımı sayesinde bu kadar gol atabiliyorum. Gol attığım için mutluyum ama kazandığımız için daha mutluyum. Attığım trivela golü gibi daha önce 4 gol atmıştım. Bugün takım olarak kazandık ve bunu başardığımız için mutluyum.'' sözlerini kullandı.
''SALAH HARİKA BİR İNSAN''
Liverpool formasıyla bu sezonun yıldızlarından olan yakın arkadaşı Muhammed Salah hakkında da konuşan Trezeguet, ''Salah için çok mutluyum. Saha dışında da harika bir insan. Herkese saygı gösteren bir insan. Sadece gol atmakla ilgilenmiyor. Umarım en iyi futbolcu ödülünü o kazanır çünkü bunu hak ediyor. Umarım Dünya Kupası'nda da beraber güzel bir performans sergileriz.'' dedi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın