Trezeguet rekor peşinde!

Trabzonspor'un ligdeki en golcü ismi olan Trazeguet, bu sezon 7 defa daha fileleri sarsarsa, bordo-mavili takımda kariyer rekoruna imza atacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trezeguet rekor peşinde!
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28 Aralık 2022 11:09
Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Trezeguet, performansıyla parmak ısırtıyor.

Bordo-mavili takımın hücumdaki en önemli silahlarından olan Mısırlı sol kanat, Fenerbahçe filelerini sarsarak ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti ve takımın en skorer ismi oldu.

28 yaşındaki oyuncu toplamda 7 gole imzasını attı. Ligde bir gol daha atması halinde geride kalan sezon ulaştığı gol sayısını (6) yakalayacak olan Trezeguet, rakip fileleri toplamda 7 kez daha havalandırması halinde bordo-mavili takımda kariyer rekorunu kıracak.

Mısırlı futbolcu 2017-2018 sezonunda formasını giydiği Kasımpaşa'da 31 maçta 13 gol atmıştı.

 

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