Trezeguet performansıyla göz dolduruyor

Kızılyıldız maçında 1 gol, 1 asistlik performansıyla yıldızlaşan Trezeguet, Gaziantep filelerini de havalandırdı. Mısırlı oyuncu, Bakasetas'ın gole çevirdiği penaltıyı kazandıran isim olurken, galibiyette büyük rol oynadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trezeguet performansıyla göz dolduruyor
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19 Eylül 2022 13:05
Trabzonspor 'da ilk etapta beklentilerin altında kalan Mısırlı yıldız için Kızılyıldız maçı dönüm noktası oldu.

4 gün önce Akyazı'daki Avrupa maçında şov yapan Trezeguet, dün de golünü attı. 14. dakikada Bakasetas'ın asistinde çok iyi bir tek vuruşla topu ağlarla buluşturan başarılı oyuncu, aynı zamanda penaltıyı kazandıran isim oldu.

90 dakika sahada kalan ve Djaniny çıktıktan sonra tamamen sağ kanatta görev yapan Trezeguet, bu sezon ligdeki ikinci golünü kaydetti.

Milli takıma gidiyor

Trezeguet, daha önce 1-0 kazanılan Ümraniye maçında tek golün sahibiydi. Zaman geçtikçe gerçek formunu yakalayan yıldız isim, Mısır Milli Takımı'nın kampına katılacak. Teknik heyet, Trezeguet'nin milli maç performansını da yakından takip edecek.

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