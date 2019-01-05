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Trezeguet olmadı, Galatasaray'dan kapıyorlar

Geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla şampiyonluğun başaktörlerinden olan yıldız futbolcu, bu kez de Galatasaray'a para kazandırarak katkıda bulundu.

Kaynak: Akşam
Trezeguet olmadı, Galatasaray'dan kapıyorlar
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05 Ocak 2019 11:02
Galatasaray'ın önemli oyuncularından Garry Rodrigues, Suudi Arabistan ekibi Al İttihad'la anlaşmaya vardı. Bu transferden G. Saray 10 milyon euro civarında bir bonservis bedeli alacak. Bu paranın yüzde 20'si (2 milyon euro) oyuncunun eski kulübü PAOK'a gidecek. Cim-Bom'da geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonluğun başaktörlerinden biri olan Yeşil Burun Adalı futbolcu, bu sezon performansında büyük düşüş yaşamıştı.

TREZEGUET OLMAYINCA

Ancak bu kez de kulübüne para kazandırarak katkıda bulundu. 28 yaşındaki yıldızdan gelecek net 8 milyon euro da takviyeler için kullanılacak. Finansal Fair Play kıskacında olan Galatasaray, daha çok bonservisi elinde bulunan veya kiralık isimler üzerinde duruyordu. Bu arada daha önce Kasımpaşa'dan Trezeguet'i isteyen Al İttihad, olumsuz yanıt almıştı. Suudi Arabistan ekibi bu sebeple Rodrigues üzerinde karar kıldı.

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