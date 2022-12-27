Trabzonspor'da Nwakaeme'nin yerine transfer edilen Trezeguet, ilk 15 haftalık performansıyla Nijeryalı yıldız Anthony Nwakaeme'nin izinde... Nwakaeme söz konusu periyotta geçen sezon 6 gol atarken, Mısırlı oyuncu 5 kez rakip fileleri havalandırdı.



Geçtiğimiz sezon 13 gol, 10 asistlik performansla şampiyonlukta büyük payı olan Nwakaeme, sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılmıştı. Yerine transfer edilen Trezeguet, ilk başlarda beklenen görüntüyü sergileyemese de sonradan açıldı. Antrenmanların en istekli ismi olan ve üzerindeki baskıya rağmen pes etmeyen Mısırlı yıldız, 5. haftada Ümraniye karşısında ilk golünü attıktan sonra yükselişe geçti. Trezeguet, 15 haftalık periyotta 5 kez rakip fileleri havalandırdı, 3 de asist yaptı. Nwakaeme ise geçen sezon aynı periyotta 6 kez gol sevinci yaşamıştı. 33 yaşındaki kanat oyuncusunun 6 da asisti vardı.



13 puan kazandırdı



Trabzonspor 'un hücum bölgesindeki en önemli kozu olan Trezeguet, son olarak Fenerbahçe derbisinde şık bir golle ağları sarstı. Fırtına, Trezeguet'nin gol attığı 5 lig maçının 4'ünü kazanırken, 1'inde sahadan beraberlikle ayrıldı.





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