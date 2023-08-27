Trezeguet'nin gözü Beşiktaş maçında

Galatasaray maçında Sacha Boey'in dirseği sonrası oyuna devam edemeyen ve kaburgasında kırık olduğu açıklanan Trezeguet'nin tedavi süreci devam ediyor. Mısırlı yıldız, Milli arada yavaş yavaş çalışmalara başlamayı hedefliyor.



Başarılı kanat oyuncunun esas hedefi ise ara sonrası Papara Park'ta oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giymek.



Bu karşılaşmanın 16 veya 17 Eylül'de oynanması bekleniyor. TFF, henüz 5. haftanın programını açıklamadı.



