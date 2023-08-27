Trezeguet'nin gözü Beşiktaş maçında

Galatasaray maçında kaburgası kırılan Trabzonspor'un Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet, milli ara sonrası Beşiktaş maçıyla sahalara dönmek istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trezeguet'nin gözü Beşiktaş maçında
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27 Ağustos 2023 13:29
Galatasaray maçında Sacha Boey'in dirseği sonrası oyuna devam edemeyen ve kaburgasında kırık olduğu açıklanan Trezeguet'nin tedavi süreci devam ediyor. Mısırlı yıldız, Milli arada yavaş yavaş çalışmalara başlamayı hedefliyor.

Başarılı kanat oyuncunun esas hedefi ise ara sonrası Papara Park'ta oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giymek.

Bu karşılaşmanın 16 veya 17 Eylül'de oynanması bekleniyor. TFF, henüz 5. haftanın programını açıklamadı.

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