Trezeguet'in peşini bırakmıyorlar

Al Ahli ve Al Ittıhad, Trabzonspor forması giyen Trezeguet ile ilgileniyor.

Haber; Posta, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trezeguet'in peşini bırakmıyorlar
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13 Mayıs 2023 13:18
Son güncelleme 13 Mayıs 2023 13:19
Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Trezeguet'nin peşini Al Ahli ve Al Ittihad kulüpleri bırakmıyor.

Al Ahli'nin tecrübeli oyuncu ile görüşerek yıllık ücret konusunda anlaştığı iddia edildi. Trabzonspor her iki kulübe 6 milyon dolardan aşağıya oyuncuyu satmayacağını dile getirdi.

Karadeniz temsilcisi sezon başında Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme'nin ayrılığı sonrası Trezeguet'yi İngiliz ekibi Aston Villa'dan transfer etmişti.

Trabzonspor forması altında 37 maça çıkan Mısırlı futbolcu, 9 gol attı ve 5 asist yaptı.

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