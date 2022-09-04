TREZEGUET GÜVEN DEPOLADI

"ŞAMPİYON TAKIMA GELDİĞİMİN FARKINDAYIM"

Trabzonspor'un yeni transferlerinden biri olan Trezeguet, Ümraniyespor maçında attığı golle üstündeki baskıyı kırma adına önemli bir adım attı.Başakşehir'deki başarılı performansı sonrasında Bordo-mavililerin kadrosuna kattığı Mısırlı hücumcu Trezeguet, Trabzonspor'daki macerasına tutuk bir başlangıç yapmıştı. İlk haftalarda ortaya koyduğu performans, beklentilerin altında kalan yıldız isim, önceki akşam Ümraniyespor karşısında takımına zaferi getiren golü atarak özgüven depoladı.Bordo-mavili futbolcu maçın ardından, "Gol atmaktan daha önemli olan takımın kazanması. Golün geleceğini biliyordum ama önemli olan takımın kazanmasıydı. Şampiyon bir takıma geldiğimin farkındayım. Büyük takıma geldiğimin farkındayım. Buraya geldiğinizde büyük oyuncularla karşılaşıyorsunuz. Oynadığım oyunlarda takım için oynamaya çalışan oyuncuydum. Golün zaman alsa da geleceğini biliyordum. Allah'a hamdolsun" ifadelerini kullanmıştı.