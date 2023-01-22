Trezeguet: 'Gol sevincim bir cevap!'

Trabzonspor'da Trezeguet, İstanbulspor karşılaşmasının ardından konuştu.



Mısırlı futbolcu, "Bugün bizim adımıza çok önemli 3 puan oldu. Çok önemli bir maça çıktığımızın farkındaydım. Ben de çok mutluyum. İnşallah önümüzdeki maçlarda bu şekilde devam edeceğiz. Gol sevincimde o yaptığım hareketin anlamı, hem benim, hem takımın, hem de arkadaşlarım için olumsuz şeyler söyleyen insanlara cevap niteliğinde. Onlara konuşmayın, sadece susun ve izleyin demeye çalışıyorum. Ben her zaman elimden gelenin en iyisini vermeye çalışan birisiyim. Bu ilk kez yaptığım bir hareket değil. Milli Takım'da ve Başakşehir'de de yaptığım bir sevinçti." diye konuştu.



Trezeguet, "Taraftar bana inanılmaz destek veriyor. Onların bu desteğine karşılık vermeye, layık olmaya ve onları her maçta mutlu edebilmeye çalışıyorum" diye sözlerini tamamladı.





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