Trezeguet'e övgüler bitmiyor: 'Trabzonspor çok şanslı'

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Trezeguet, Mısır Milli Takımı'ndaki performansıyla büyük beğeni topladı.
Milli takımda iki maçta 3 gol kaydeden tecrübeli hücumcu ile ilgili konuşan Al Ahly'nin eski yıldızı Diaa El-Sayed, "Trezeguet çok özel bir futbolcu. Cibuti ve Sierra Leone karşısında Mısır Milli Takımı'nın en iyi oyuncusularından biriydi" ifadelerini kullandı.
Trezeguet'i, Bundesliga'da Frankfurt formasıyla 11 maçta 6 gol atan Omar Marmoush ile kıyaslayan El-Sayed, "Trezeguet, özellikle Mısır Milli Takımı ile gol atma konusunda Omar Marmoush'tan çok daha iyi. Trabzonspor ona sahip olduğu için çok şanslı" diye konuştu.
Öte yandan Milli Takımdan moralli dönen 29 yaşındaki yıldız kanat oyuncusu, Sivasspor deplasmanında Abdullah Avcı'dan forma bekliyor.
Milli takımda iki maçta 3 gol kaydeden tecrübeli hücumcu ile ilgili konuşan Al Ahly'nin eski yıldızı Diaa El-Sayed, "Trezeguet çok özel bir futbolcu. Cibuti ve Sierra Leone karşısında Mısır Milli Takımı'nın en iyi oyuncusularından biriydi" ifadelerini kullandı.
Trezeguet'i, Bundesliga'da Frankfurt formasıyla 11 maçta 6 gol atan Omar Marmoush ile kıyaslayan El-Sayed, "Trezeguet, özellikle Mısır Milli Takımı ile gol atma konusunda Omar Marmoush'tan çok daha iyi. Trabzonspor ona sahip olduğu için çok şanslı" diye konuştu.
Öte yandan Milli Takımdan moralli dönen 29 yaşındaki yıldız kanat oyuncusu, Sivasspor deplasmanında Abdullah Avcı'dan forma bekliyor.
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