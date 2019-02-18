Trezeguet büyüledi, Diagne kafa karıştırdı

Galatasaray'ın Kasımpaşa karşılaşmasında en çok zorlandığı isim Trezeguet oldu. 24 yaşındaki futbolcu, maça öyle bir başlangıç yaptı ki taraftarlar, "Bu adamı nasıl durduracağız" dedi. Mısırlı yıldız, 14. dakikada orta sahadan sürüklediği topla 4 rakibini ekarte etti ve frikik aldı ve müthiş bir şutla fileleri sarstı.Galatasaray'da Kasımpaşa'dan 10 milyon euro'ya alınan Diagne'nin futbolunu görünce, "Acaba yanlış tercih mi yaptık?" dedirtti.Kasımpaşa ağır bir yenilgi alırken maça en uçta başlayan Trezeguet takımının en etkili isimdi. 1 gol atan Mısırlı ilk yarıda 7 kez ikili mücadele kazanarak ilk 45'te bu alanda zirvede yer aldı.Ocak ayı tranfer döneminin son günü saat 23:50'ye kadar Kasımpaşa ile pazarlık yapan ve Trezeguet için 4 milyon euro + Eren Derdiyok ve Ryan Donk'u önermişti"Trezeguet 'Diagne'yi değil asıl beni alacaktınız' dercesine oynadı. Saha içinde Diagne, Trezeguet'yi arıyor ama Trezeguet, Diagne'yi daha çok arıyor""Diagne, Galatasaray'da psikolojiyi düzeltti. Taraftar, "Bizim neden forvetimiz yok?" diye sormuyor. Feghouli ve Belhanda'nın yükselişinde Diagne'nin payı var. Ancak büyük takım futbolcusuysan gol atman da lazım. ""Kasımpaşa ikinci yarı oynadığı 6 karşılaşmadan da mağlup oldu. Şu an Trezeguet üzerine odaklanmışlar. Diagne gidince öyle oldu. Ama Galatasaray oyun anlamında domine etti""Trezeguet. Kasımpaşa'nın Arap kökenli yıldızı takımının yenilgisine engel olamasa da tek kişilik ordu gibi direndi. Öyle ki bir ara maç Trezeguet ile G.Saray arasında oynandı desek abartmış olmayız. Galiba kendisine niyetlenip Diagne'de karar kılan Sarı-Kırmızılılara fena bilenmişti."