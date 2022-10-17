TREZEGUET ÜÇ FARKLI FORMAYLA GOL ATTI

Trabzonspor forması giyen Trezeguet, Beşiktaş ile Süper Lig'in 10. haftasında oynadıkları 2-2 biten maçta gol sevinci yaşadı. Trezeguet, bordo-mavili forma ile bu maçta bir ilki yaşadı.Beşiktaş deplasmanında Trabzonspor'un 2. golünü atan Trezeguet, 2007'den bu yana Süper Lig'de üç farklı takımın formasıyla siyah-beyazlıların sahasında gol atan ilk yabancı oyuncu oldu.Trezeguet, daha önce Başakşehir ve Kasımpaşa'da gol sevinci yaşarken Trabzonspor formasıyla da Beşiktaş'ı boş geçmedi. Ayrıca Trezeguet'nin en fazla gol attığı takımın da 3 kez ile Beşiktaş olması dikkati çekti.