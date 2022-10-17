Trezeguet, Beşiktaş ile oynarken bir başka!

Trabzonspor forması giyen Trezeguet, Beşiktaş maçında gol attı. Bordo-mavili futbolcu 3 farklı takımın formasıyla gol sevinci yaşadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trezeguet, Beşiktaş ile oynarken bir başka!
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17 Ekim 2022 13:07
Trabzonspor forması giyen Trezeguet, Beşiktaş ile Süper Lig'in 10. haftasında oynadıkları 2-2 biten maçta gol sevinci yaşadı. Trezeguet, bordo-mavili forma ile bu maçta bir ilki yaşadı.

TREZEGUET ÜÇ FARKLI FORMAYLA GOL ATTI

Beşiktaş deplasmanında Trabzonspor'un 2. golünü atan Trezeguet, 2007'den bu yana Süper Lig'de üç farklı takımın formasıyla siyah-beyazlıların sahasında gol atan ilk yabancı oyuncu oldu.

Trezeguet, daha önce Başakşehir ve Kasımpaşa'da gol sevinci yaşarken Trabzonspor formasıyla da Beşiktaş'ı boş geçmedi. Ayrıca Trezeguet'nin en fazla gol attığı takımın da 3 kez ile Beşiktaş olması dikkati çekti. 

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