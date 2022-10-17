Trabzonspor forması giyen Trezeguet, Beşiktaş ile Süper Lig'in 10. haftasında oynadıkları 2-2 biten maçta gol sevinci yaşadı. Trezeguet, bordo-mavili forma ile bu maçta bir ilki yaşadı.
TREZEGUET ÜÇ FARKLI FORMAYLA GOL ATTI
Beşiktaş deplasmanında Trabzonspor'un 2. golünü atan Trezeguet, 2007'den bu yana Süper Lig'de üç farklı takımın formasıyla siyah-beyazlıların sahasında gol atan ilk yabancı oyuncu oldu.
Trezeguet, daha önce Başakşehir ve Kasımpaşa'da gol sevinci yaşarken Trabzonspor formasıyla da Beşiktaş'ı boş geçmedi. Ayrıca Trezeguet'nin en fazla gol attığı takımın da 3 kez ile Beşiktaş olması dikkati çekti.
TREZEGUET ÜÇ FARKLI FORMAYLA GOL ATTI
Beşiktaş deplasmanında Trabzonspor'un 2. golünü atan Trezeguet, 2007'den bu yana Süper Lig'de üç farklı takımın formasıyla siyah-beyazlıların sahasında gol atan ilk yabancı oyuncu oldu.
Trezeguet, daha önce Başakşehir ve Kasımpaşa'da gol sevinci yaşarken Trabzonspor formasıyla da Beşiktaş'ı boş geçmedi. Ayrıca Trezeguet'nin en fazla gol attığı takımın da 3 kez ile Beşiktaş olması dikkati çekti.