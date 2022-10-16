Trabzonspor'da Trezeguet, 2-2 sona eren Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi.



Mısırlı futbolcu, "Beşiktaş gibi iyi bir takıma karşı oynadık ve iyi de oynadık. Belki de kazanmayı hak ettik ama 1 puanla ayrılıyoruz. Kendi adıma da iyi bir maçtı." dedi.



Mısırlı futbolcu, ayrıca, "Toplamda 18 ya da 19 maç oynadık. Yorucu bir durum. Beşiktaş maçına çıkmadan iki maç daha oynadık. Onlar dinlenmişti. Ne kadar hazır olduğumuzu gösterdik." diye konuştu.





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