Trezeguet: "Ben her zaman oynamaya hazırım"

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Trezeguet, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trezeguet: 'Ben her zaman oynamaya hazırım'
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18 Mayıs 2023 22:30
Trabzonspor'un Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet, deplasmanda 3-1 kaybedilen Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
 
Attığı golün bir öneminin olmadığını söyleyen Trezeguet, "Ne söyleyeceğimiz bilmiyorum, çok üzgünüm. Kaybettiğinizde gol atmanız bir şeyi değiştirmiyor. Daha iyiye gideceğimizi umuyorum. İnşallah daha iyi oluruz." dedi.

Her zaman oynamak için hazır durumda olduğunu söyleyen Mısırlı oyuncu, "İlk 11'de değildim ama sonranda oyuna girdim. Oynamak için her zaman hazırım." diyerek sözlerini noktaladı.
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