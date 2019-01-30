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Trezeguet: "Ben de Galatasaray'a gitmek istiyorum!"

Galatasaray, Fatih Terim'in sezon başındaki gözdesi Trezeguet için de fiyat sorunca, Mısırlı oyuncu kulüp yönetimiyle görüşerek, "Gitmek istiyorum." talebini iletti.

Kaynak: Sporx.com
Trezeguet: 'Ben de Galatasaray'a gitmek istiyorum!'
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30 Ocak 2019 09:57
Mbaye Diagne'nin transferini sonlandırmak için Kasımpaşa yönetimi ile masaya oturan Galatasaray, Fatih Terim'in sezon başındaki gözdesi Trezeguet için de fiyat sordu

Galatasaray yönetimi, Kasımpaşa'nın 10 milyon euronun üzerindeki talebi sonrasında hemen geri adım attı. Garry Rodrigues'in Al İttihad'a gitmesi sonrasında bu bölgeye de takviye yapmayı düşünen Galatasaray'ın takas seçeneklerini de masaya koyduğu ifade edildi.

Trezeguet de bu gelişmeler üzerine Kasımpaşa yönetimine, "Galatasaray beni istiyorsa gönderin. Ben de G.Saray'da oynamak istiyorum" dedi. 24 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusunun bu isteğinden sonra Kasımpaşa Yönetimi şaşkına döndü.

Bu sezon Süper Lig'de 19 maça çıkan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, 5 gol, 5 asistlik performans sergileyerek takımının yükselişinde önemli pay sahiplerinden biri olmuştu.



"TREZEGUET İÇİN 11 MİLYON EURO'YU REDDETTİK"

Kasımpaşa teknik direktörü Mustafa Denizli geçtiğimiz günlerde Sabah Gazetesi'ne verdiği röportajda 11 milyon euroluk teklif aldıklarını şöyle açıklamıştı

"Oyuncularımıza da ciddi teklifler oldu. Trezeguet'ye 11 milyon Euro'luk bir teklif vardı, kabul etmedik. Gerçekten önemli bir meblağ. Hedefine ulaşmak, yoluna devam etmek istiyorsan o ayarda oyuncu alman lazım. Alternatif olarak Tobias Heintz'ı aldık 1 milyon Euro'ya..."

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