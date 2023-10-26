Trezeguet, Avcı ile yeniden doğuyor

Bu sezon fazla süre alamayan Trezeguet, Abdullah Avcı'yla birlikte yepyeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.
Bjelica tarafından 6 maçta kadroya alınan ve bunların sadece 3'üne ilk 11'de başlayan Mısırlı sol kanat, kariyerinin en kötü sezon başlangıçlarından birini yaşadı.
29 yaşındaki futbolcu, kendisini Trabzonspor'a transfer ettiren Avcı'nın dönmesiyle birlikte yeni bir başlangıç hedefliyor. Trezeguet, Karagümrük sınavına 11'de çıkmaya hazırlanıyor.
SEZON PERFORMANSI
Trabzonspor formasıyla bu sezon 6 maça çıkan Trezeguet 1 golün asistini yaptı.
Bjelica tarafından 6 maçta kadroya alınan ve bunların sadece 3'üne ilk 11'de başlayan Mısırlı sol kanat, kariyerinin en kötü sezon başlangıçlarından birini yaşadı.
29 yaşındaki futbolcu, kendisini Trabzonspor'a transfer ettiren Avcı'nın dönmesiyle birlikte yeni bir başlangıç hedefliyor. Trezeguet, Karagümrük sınavına 11'de çıkmaya hazırlanıyor.
SEZON PERFORMANSI
Trabzonspor formasıyla bu sezon 6 maça çıkan Trezeguet 1 golün asistini yaptı.