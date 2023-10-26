29 Ekim

Trezeguet, Avcı ile yeniden doğuyor

Nenad Bjelica döneminde yedek kulübesine mahkum kalan Mısırlı sol kanat oyuncusu Trezeguet, Abdullah Avcı'yla birlikte yeni bir başlangıç yaparak, adından söz ettirmeye hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trezeguet, Avcı ile yeniden doğuyor
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26 Ekim 2023 12:34
Son güncelleme 26 Ekim 2023 12:40
Bu sezon fazla süre alamayan Trezeguet, Abdullah Avcı'yla birlikte yepyeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Bjelica tarafından 6 maçta kadroya alınan ve bunların sadece 3'üne ilk 11'de başlayan Mısırlı sol kanat, kariyerinin en kötü sezon başlangıçlarından birini yaşadı.

29 yaşındaki futbolcu, kendisini Trabzonspor'a transfer ettiren Avcı'nın dönmesiyle birlikte yeni bir başlangıç hedefliyor. Trezeguet, Karagümrük sınavına 11'de çıkmaya hazırlanıyor.

SEZON PERFORMANSI 

Trabzonspor formasıyla bu sezon 6 maça çıkan Trezeguet 1 golün asistini yaptı.

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