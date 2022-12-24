Trezeguet: 'Allah'a hamdolsun'

Trabzonspor'un Fenerbahçe karşılaşmasında ikinci golünü atan Trezeguet konuştu.



Karşılaşmayı değerlendiren Trezguet "Fenerbahçe'ye hem gol attım. Hem de Fenerbahçe'ye karşı kazandık. Allah'a hamdolsun. Üç puanı kazandığımız için çok mutluyum." dedi.



Başarılı oyuncu ayrıca, "Bugün sahada yalnız değildik, taraftar her an yanımızdaydı. Benim golümden daha önemli olan şey takımın kazanması ve taraftarımızı evlerine mutlu göndermek." ifadelerini kullandı.





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