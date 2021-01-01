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Trey Burke de KOVID-19 aşısı olmayacak!

Dallas Mavericks guardı Trey Burke, KOVID-19 aşısı yaptırmayacağını ancak gereken sağlık önlemlerini uygulamayı planladığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks guardı Trey Burke, KOVID-19 aşısı yaptırmayacağını ancak gereken sağlık önlemlerini uygulamayı planladığını söyledi.

Henüz tek doz KOVID-19 aşısı almadığı bildirilen NBA oyuncularının %5'i arasında, Trey Burke'ün de bulunduğu ortaya çıktı.

28 yaşındaki oyuncu, Fox 4 News'den Mike Doocy'ye göre, ailesinin modern tıbba yaklaşımı doğrultusunda aşılamayı "saygılı bir şekilde reddettiğini," attığı bir bir mesajla açıkladı:

"İlaç endüstrisinden veya bugün 'ilaç' olarak bildiğimiz şeyden ziyade bütünsel ve natüralist olan tıpa inanıyorum. Takım arkadaşlarımın yaptığı tercihlerle ilgili herhangi bir problemim yok. Onlar da aynı şekilde düşünüyorlar ve kararımı destekliyorlar."

Burke, aşılanmamış oyuncular için "NBA'in belirlediği kuralları ve protokolü" yakından takip edeceğini de sözlerine ekledi.

Burke geçtiğimiz sezon Mavs benchinden gelmiş ve başına 6.6 sayı ve 1.3 asist ortalamaları tutturmuştu.


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