Eski NBA oyuncusu Trevor Booker, sosyal medya sayfasında emekli olduğunu açıkladı.



Booker, NBA'e Clemson'da dört yıllık üniversite görev süresinin ardından 2010 Draftı'nda Minnesota Timberwolves'a ilk turdan katılmıştı. Draft gecesinde, profesyonel kariyerinin ilk dört sezonunu geçirdiği Washington Wizards'a takas edilmişti.



En son 2017-18 sezonunda Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers ve Indiana Pacers formaları giyen Booker, resmi emeklilik mektubunu şöyle kaleme aldı:



"Bu muhtemelen yazdığım en zor şey. Ben sadece sevdiği bir şeyi yaparken hayallerini gerçekleştirebilmiş bir kasaba çocuğuyum. Bu oyun gözlerimi ülke hayatı dışındaki bütün dünyaya açtı. Bu yüzden burada oturmak ve bunu yazmak o kadar zor ki, oyundan emekli olduğumu resmen duyuruyorum. Kesinlikle acı-tatlı bir an."



Booker, beş ayrı takımda oynadığı NBA'de toplam sekiz sezon geçirmişti. İlk kez 2014'te Wizards'ta ve son olarak 2018'de NBA'de Pacers'ta oynamıştı.



32 yaşındaki forvet, emeklilik mektubunu, basketbol oyununa, ailesine, takım arkadaşlarına ve hayranlarına teşekkür ederek kapattı.



Sekiz yıllık kariyerinde, Booker maç başına ortalama 6.9 sayı ve 5.5 ribaund ile oynamıştı.



