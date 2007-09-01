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Trevor Ariza, en az 8 hafta yok!

Los Angeles Lakers, tecrübeli forvet Trevor Ariza'nın en az sekiz hafta parkelerden uzak kalacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers, tecrübeli forvet Trevor Ariza'nın en az sekiz hafta parkelerden uzak kalacağını duyurdu.

Ariza'nın Çarşamba günü sağ ayak bileğinden artroskopik ameliyat geçirdiği bildirildi.

36 yaşındaki oyuncu, daha önce Lakers'ın 2009 şampiyonluğunu da içeren 2007-09 arası sürede iki sezon boyunca ekiple oynadıktan sonra, önceki yaz Lakers'a geri dönmüştü.

Ariza, geçtiğimiz sezon Miami Heat formasıyla çıktığı 30 maçta ortalama 28 dakika süre alarak %41.1 şut isabetiyle 9.4 sayı, 4.8 ribaund, 1.8 asist ve 1.0 top çalma istatistiklerini yakalamıştı.


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