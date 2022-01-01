Trent Sr: "Oğlum Toronto'da kendini buldu, Portland'da mutsuzdu"

Toronto Raptors guardı Gary Trent Jr.'ın babası, oğlunun eski takımı Portland Trail Blazers'ı eleştirdi.



Yakın tarihli bir röportajda Trent Jr.'ın babası Gary Trent Sr. eskiden kendisinin de forma giymiş olduğu Portland ekibini eleştirerek, oğlunun Toronto'ya gitmeden önce mutsuz olduğunu söyledi:



"Oğlum Portland'da ağrılar içinde, oldukça depresif ve üzgün bir şekilde oynuyordu. Onu öyle oynarken izlemek de beni çok üzüyordu. Oğlumun kendi gibi hissetmediğini ve kendi oyununu oynamadığını biliyordum. Yönetimdeki kişilerin olumsuz açıklamaları nedeniyle çok fazla negatif baskı altındaydı.



Şimdi Toronto'ya gelip oğlumu ziyaret ettiğimde, zihinsel ve ruhsal olarak çok daha mutlu olduğunu ve yüzünün daha çok güldüğünü görüyorum. Antrenmana katılmak ve maçlarda oynamak için resmen sabırsızlanıyor. Baskebtola olan sevgisi depreşmiş durumda.



Onların (Trail Blazers) aslında bir planı falan yok ve doğru kararları aldıklarını da sanmıyorum. Oğlum, Norm'dan (Norman Powell) beş-altı yaş daha küçük ve bu da onun geleceğinin daha açık olduğu anlamına geliyor. Bu yüzden bana göre Raptors o anlaşmada kazanan taraftı ve oğlum bu fırsatı yakalayabildiği için de Tanrı'ya ne kadar şükretsem azdır."



Bu sezon Trent Jr. maç başına 18.1 sayı ve 2.7 ribaund ile kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor.



