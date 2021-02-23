Trent Alexander-Arnold: 'Sanırım rehavete kapıldık'

İngiltere Premier Lig'de son 4 haftadaki tüm maçlarını kaybeden Liverpool'da sağ bek oyuncusu Trent Alexander-Arnold, takımın gidişatı hakkında açıklamalarda bulundu.



Takım olarak rehavete kapıldıklarını itiraf eden Arnold, "Bu sezon tuzağa düştük. Maçları kazanmayı bekliyorduk çünkü çok kaliteli olduğumuzu biliyorduk. Kendimize aşırı güvenmemiz, bizi tuzağa sürükledi. 2 sezon önce ve geçen sezon doğal olarak maçları kazandık. Ancak bu şanslı olduğumuz için değil hala çok çalıştığımız için olmuştu. Son dakikaya kadar her şeyi doğru yapıyorduk ve bu bizim lehimize olmuştu. Bunları yapmamız, yine bizi zafere götürecekti. Ancak sanırım bu sezon bu ilkelerden birkaçını unuttuk." dedi.



Kendi performansını da değerlendiren İngiliz futbolcu, "Daha önce oynamadığım kadar kötü oynuyorum. Geçmişteki maçlarda oldukça iyiydim. Maç kazanmanın, bireysel performanslardan önemli olduğunu düşünüyorum. Daha çok maçımız var ve yükselişe geçeceğimizi umuyorum." ifadelerini kullandı.



Bu sezon Liverpool formasıyla 29 resmi maça çıkan Arnold, 1 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.



