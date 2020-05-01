Trent Alexander-Arnold: "Sancho Liverpool'a gelsin isterim"

Liverpoollu Trent Alexander-Arnold, milli takımdan takım arkadaşı Jadon Sancho'yu övdü ve Liverpool'da görmek istediğini belirtti.

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Trent Alexander-Arnold: 'Sancho Liverpool'a gelsin isterim'
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01 Mayıs 2020 17:38
Liverpool'un genç yıldızı Trent Alexander-Arnold, Borussia Dortmund'un yıldızı Jadon Sancho hakkında açıklamalarda bulundu.

"SANCHO GELİRSE MUTLU OLURUM"

Trent Alexander-Arnold yaptığı açıklamada; "Sancho bizde olsa takımımız çok daha güçlenirdi. Eğer gelirse mutlu olurum. Onunla milli takımda da oynadım ve çok, çok, çok, çok özel bir yetenek olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Borussia Dortmund'un 20 yaşındaki genç süper yıldızı Jadon Sancho'nun adı birçok takımla beraber anılıyor. İngiliz oyuncunun güncel piyasa değeri en son 117 milyon avro olarak güncellendi.

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