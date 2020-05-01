Trent Alexander-Arnold: 'Sancho Liverpool'a gelsin isterim'

Liverpool'un genç yıldızı Trent Alexander-Arnold, Borussia Dortmund'un yıldızı Jadon Sancho hakkında açıklamalarda bulundu.
"SANCHO GELİRSE MUTLU OLURUM"
Trent Alexander-Arnold yaptığı açıklamada; "Sancho bizde olsa takımımız çok daha güçlenirdi. Eğer gelirse mutlu olurum. Onunla milli takımda da oynadım ve çok, çok, çok, çok özel bir yetenek olduğunu söyleyebilirim" dedi.
Borussia Dortmund'un 20 yaşındaki genç süper yıldızı Jadon Sancho'nun adı birçok takımla beraber anılıyor. İngiliz oyuncunun güncel piyasa değeri en son 117 milyon avro olarak güncellendi.
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"SANCHO GELİRSE MUTLU OLURUM"
Trent Alexander-Arnold yaptığı açıklamada; "Sancho bizde olsa takımımız çok daha güçlenirdi. Eğer gelirse mutlu olurum. Onunla milli takımda da oynadım ve çok, çok, çok, çok özel bir yetenek olduğunu söyleyebilirim" dedi.
Borussia Dortmund'un 20 yaşındaki genç süper yıldızı Jadon Sancho'nun adı birçok takımla beraber anılıyor. İngiliz oyuncunun güncel piyasa değeri en son 117 milyon avro olarak güncellendi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın