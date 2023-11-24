Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de haftanın programı

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 13. hafta maçları yapılacak. İşte maçların programı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de haftanın programı
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24 Kasım 2023 13:16
Son güncelleme 24 Kasım 2023 13:31
Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'e 13. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

Trendyol Süper Lig:

25 Kasım Cumartesi (Yarın):

13.30 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Kalyon)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa (Medaş Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor (RAMS Park)

26 Kasım Pazar:

13.30 Mondihome Kayserispor-Yukatel Adana Demirspor (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Yılport Samsunspor-Beşiktaş (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Bitexen Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük (Ülker)

27 Kasım Pazartesi:

20.00 RAMS Başakşehir-Siltaş Yapı Pendikspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 EMS Yapı Sivasspor-Trabzonspor (BG Grup 4 Eylül)

Trendyol 1. Lig

24 Kasım Cuma (Bugün):

20.00 Sakaryaspor-Erzurumspor FK (Yeni Sakarya Atatürk)

25 Kasım Cumartesi (Yarın):

13.30 Bodrum FK-Adanaspor (Bodrum İlçe)

13.30 Teksüt Bandırmaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ümraniyespor-Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Bitexen Giresunspor-Kocaelispor (Çotanak)

26 Kasım Pazar:

13.30 Ahlatcı Çorum FK-Altay (Çorum Şehir)

16.00 Eyüpspor-Manisa FK (Eyüp)

19.00 Göztepe-Tuzlaspor (Gürsel Aksel)

27 Kasım Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)

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