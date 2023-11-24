Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de haftanın programı

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'e 13. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:
Trendyol Süper Lig:
25 Kasım Cumartesi (Yarın):
13.30 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Kalyon)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa (Medaş Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor (RAMS Park)
26 Kasım Pazar:
13.30 Mondihome Kayserispor-Yukatel Adana Demirspor (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Yılport Samsunspor-Beşiktaş (Samsun Yeni 19 Mayıs)
16.00 Bitexen Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük (Ülker)
27 Kasım Pazartesi:
20.00 RAMS Başakşehir-Siltaş Yapı Pendikspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 EMS Yapı Sivasspor-Trabzonspor (BG Grup 4 Eylül)
Trendyol 1. Lig
24 Kasım Cuma (Bugün):
20.00 Sakaryaspor-Erzurumspor FK (Yeni Sakarya Atatürk)
25 Kasım Cumartesi (Yarın):
13.30 Bodrum FK-Adanaspor (Bodrum İlçe)
13.30 Teksüt Bandırmaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Ümraniyespor-Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Bitexen Giresunspor-Kocaelispor (Çotanak)
26 Kasım Pazar:
13.30 Ahlatcı Çorum FK-Altay (Çorum Şehir)
16.00 Eyüpspor-Manisa FK (Eyüp)
19.00 Göztepe-Tuzlaspor (Gürsel Aksel)
27 Kasım Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:
Trendyol Süper Lig:
25 Kasım Cumartesi (Yarın):
13.30 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Kalyon)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa (Medaş Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor (RAMS Park)
26 Kasım Pazar:
13.30 Mondihome Kayserispor-Yukatel Adana Demirspor (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Yılport Samsunspor-Beşiktaş (Samsun Yeni 19 Mayıs)
16.00 Bitexen Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük (Ülker)
27 Kasım Pazartesi:
20.00 RAMS Başakşehir-Siltaş Yapı Pendikspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 EMS Yapı Sivasspor-Trabzonspor (BG Grup 4 Eylül)
Trendyol 1. Lig
24 Kasım Cuma (Bugün):
20.00 Sakaryaspor-Erzurumspor FK (Yeni Sakarya Atatürk)
25 Kasım Cumartesi (Yarın):
13.30 Bodrum FK-Adanaspor (Bodrum İlçe)
13.30 Teksüt Bandırmaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Ümraniyespor-Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Bitexen Giresunspor-Kocaelispor (Çotanak)
26 Kasım Pazar:
13.30 Ahlatcı Çorum FK-Altay (Çorum Şehir)
16.00 Eyüpspor-Manisa FK (Eyüp)
19.00 Göztepe-Tuzlaspor (Gürsel Aksel)
27 Kasım Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)
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