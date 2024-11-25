Trendyol Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'de 13. hafta maçları tamamlandı. Galatasaray, 13. haftayı 34 puanla ilk sırada tamamladı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trendyol Süper Lig'de görünüm
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25 Kasım 2024 23:36
Trendyol Süper Lig'de 13. hafta maçları tamamlandı.

Süper Lig'de bugün tek karşılaşma yapıldı. Haftanın kapanış maçında Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti.

Lider Galatasaray, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti ve haftayı 34 puanla ilk sırada kapattı.

Fenerbahçe, deplasmanda Bellona Kayserispor'u 6-2 mağlup ederek, sarı-kırmızılıları 5 puan geriden takibini sürdürdü.

- Sonuçlar

ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor: 1-2

Bellona Kayserispor-Fenerbahçe: 2-6

Gaziantep FK-RAMS Başakşehir: 3-0

Sipay Bodrum FK-Galatasaray: 0-1

Net Global Sivasspor-Kasımpaşa: 0-0

TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor: 1-1

Reeder Samsunspor-Corendon Alanyaspor: 1-1

Beşiktaş-Göztepe: 2-4

Trabzonspor-Adana Demirspor: 5-0

- Puan durumu

Ligde 13. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

  O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 12 11 1 0 33 11 22 34
2.FENERBAHÇE 12 9 2 1 33 11 22 29
3.REEDER SAMSUNSPOR 13 8 2 3 25 14 11 26
4.İKAS EYÜPSPOR 13 6 4 3 19 13 6 22
5.GÖZTEPE 12 6 3 3 23 15 8 21
6.BEŞİKTAŞ 12 6 3 3 21 14 7 21
7.NET GLOBAL SİVASSPOR 13 5 3 5 17 20 -3 18
8.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 12 4 4 4 17 17 0 16
9.ÇAYKUR RİZESPOR 12 5 1 6 12 20 -8 16
10.TRABZONSPOR 12 3 6 3 17 14 3 15
11.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 12 4 3 5 18 18 0 15
12.KASIMPAŞA 13 3 6 4 16 19 -3 15
13.TÜMOSAN KONYASPOR 13 4 3 6 15 21 -6 15
14.ONVO ANTALYASPOR 12 4 2 6 15 24 -9 14
15.BELLONA KAYSERİSPOR 12 2 6 4 13 22 -9 12
16.CORENDON ALANYASPOR 12 2 5 5 10 15 -5 11
17.SİPAY BODRUM FK 13 3 2 8 10 17 -7 11
18.ATAKAŞ HATAYSPOR 12 1 4 7 11 19 -8 7
19.ADANA DEMİRSPOR 12 0 2 10 9 30 -21 2
- 14. hafta

29 Kasım Cuma:

20.00 Onvo Antalyaspor-Net Global Sivasspor (Corendon Airlines Park Antalya)

30 Kasım Cumartesi:

13.30 Reeder Samsunspor-Sipay Bodrum FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Adana Demirspor-TÜMOSAN Konyaspor (Yeni Adana)

19.00 RAMS Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Gain Park)

1 Aralık Pazar:

16.00 Çaykur Rizespor-Bellona Kayserispor (Çaykur Didi)

19.00 Galatasaray-ikas Eyüpspor (RAMS Park)

2 Aralık Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Mersin)

20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Ülker)

NOT: Kasımpaşa haftayı BAY geçecek

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