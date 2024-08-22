Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı başlıyor

Trendyol Süper Lig'in 3. haftası, 23 Ağustos Cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak.
Avrupa kupalarında mücadele eden takımların play-off müsabakaları dolayısıyla ligde bu haftadaki Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor ertelendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta maçlarının programı şöyle:
23 Ağustos Cuma:
21.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)
24 Ağustos Cumartesi:
19.15 Net Global Sivasspor-İkas Eyüpspor (BG Grup 4 Eylül)
21.45 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)
25 Ağustos Pazar:
19.15 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)
21.45 Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)
21.45 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)
Avrupa kupalarında mücadele eden takımların play-off müsabakaları dolayısıyla ligde bu haftadaki Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor ertelendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta maçlarının programı şöyle:
23 Ağustos Cuma:
21.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)
24 Ağustos Cumartesi:
19.15 Net Global Sivasspor-İkas Eyüpspor (BG Grup 4 Eylül)
21.45 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)
25 Ağustos Pazar:
19.15 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)
21.45 Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)
21.45 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)
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