Trendyol Süper Lig'de 25. hafta heyecanı başlıyor

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 25. haftanın maç programı şöyle:
21 Şubat Cuma:
20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor (Grey Beton Bodrum)
22 Şubat Cumartesi:
13.30 Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
23 Şubat Pazar:
13.30 Bellona Kayserispor-Göztepe (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor (Gain Park)
19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)
24 Şubat Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 25. haftanın maç programı şöyle:
21 Şubat Cuma:
20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor (Grey Beton Bodrum)
22 Şubat Cumartesi:
13.30 Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
23 Şubat Pazar:
13.30 Bellona Kayserispor-Göztepe (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor (Gain Park)
19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)
24 Şubat Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)
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