Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın perdesi açılıyor

Trendyol Süper Lig'in 17. haftası, cuma günü oynanacak bir maçla başlayacak. Haftanın açılış müsabakasında ikas Eyüpspor ile Fenerbahçe karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın perdesi açılıyor
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19 Aralık 2024 12:23
Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı cuma günü başlıyor.

Haftanın açılış maçında Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kritik karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. 

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 17. haftanın maç programı şöyle:

20 Aralık Cuma:

20.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)


21 Aralık Cumartesi:

16.00 Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)


22 Aralık Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor (Gaziantep)

16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

16.00 Bellona Kayserispor-Galatasaray (RHG EnerTürk Enerji)

19.00 Trabzonspor-Sipay Bodrum FK (Papara Park)


23 Aralık Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Mersin)

20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

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