Trendyol, Paris 2024 Olimpiyatları'nda özel etkinlik düzenledi

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) resmi "E-Ticaret Hizmetleri Partneri" olan Trendyol, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında Paris'in ünlü Şanzelize Caddesi'nde özel etkinlik düzenledi.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, performans sanatçısı Ekin Bernay'ın, Trendyol'un 14 yıllık hikayesinden ve olimpiyatlardan ilham alarak hazırladığı gösteri izleyicilerden büyük ilgi gördü.



Açıklamada görüşlerine yer verilen sanatçı Bernay, gerçekleştirdiği gösteriyle ilgili olarak, "Gösterimizin hikayesi, Olimpiyatın çeşitliliği temsil eden halkalarından ilham alıyor. Halkaların birbirine eklenerek büyümesi, Trendyol'un ve dansçıların ekip ruhuyla büyümesini anlatıyor. Birlikte olmanın gücünü temsil eden bu gösteriyi Paris'te gerçekleştirmek çok önemliydi. İlk kez bir Türk markası Olimpiyatlarda ülkemizi temsil ederek büyük bir başarıya imza atıyor. Bir Türk sanatçısı olarak ben de burada yer almaktan büyük mutluluk duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Trendyol, olimpiyatlara özel bir koleksiyon için IOC ile anlaşma yaptı



Paris 2024'te Türkiye'yi temsil eden tek Türk partner olan Trendyol, ayrıca olimpiyatlara özel bir koleksiyon için IOC ile anlaşma sağladı. Olimpik halkaları ve olimpiyat ruhunu yansıtan mesajlar taşıyan koleksiyon, IOC ile yapılan anlaşma doğrultusunda dünya genelinde satışa sunuldu.



Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki yerli üreticilerin ürettiği "Made in Türkiye" etiketli 19 farklı parçadan oluşan koleksiyon, Türkiye'de Trendyolmilla uygulaması üzerinden, satışa sunuluyor. Koleksiyona Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Umman, Çekya, Romanya, Hollanda ve Almanya'da ise Trendyol uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.



Sporseverler ayrıca Lozan'da bulunan Olimpiyat Müzesi'nden, IOC'nin resmi global satış platformundan ve Paris'te bulunan uluslararası olimpik megastoredan da koleksiyon ürünlerine erişebiliyor.



Trendyol'un olimpiyat koleksiyonunda t-shirt, polo yaka t-shirt, şort, elbise, sweatshirt, beyzbol şapkası, balıkçı şapkası, plaj havlusu ve bez çanta dahil çok sayıda ürün yer alıyor.



Trendyol'un IOC ile işbirliği, IOC'nin gerçekleştireceği tüm organizasyonlarda geçerli olmak üzere, 2026 Milano Kış Olimpiyatları ve 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatları'nı da kapsıyor.



2021'den bu yana Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin de (TMOK) resmi sponsoru olan Trendyol, bu kapsamda her yıl farklı olimpik branşlardan sporculara destek oluyor. Trendyol, Eda Tuğsuz (atletizm), İlke Özyüksel (modern penthatlon), Buse Çavuşoğlu (boks), Ali Cengiz (güreş) ve Kuzey Tunçelli'yi (yüzme) de Paris 2024 olimpiyatlarında destekliyor.







