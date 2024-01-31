Trendyol Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası 2024

Trendyol Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası



Trendyol müşteri hizmetleri, haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir. Trendyol müşteri hizmetlerine ulaşmak için 0850 811 08 50 numaralı telefonu arayabilirsiniz.



Trendyol Müşteri Hizmetleri 444



Trendyol müşteri hizmetlerine 444 55 55 numaralı telefondan da ulaşabilirsiniz. Ancak bu numara ücretlidir.



Trendyol Canlı Destek



Trendyol'un web sitesinde ve mobil uygulamasında canlı destek hizmeti bulunmaktadır. Canlı destek hizmeti ile müşteri temsilcisine bağlanarak sorularınızı ve sorunlarınızı iletebilirsiniz.



Trendyol Satıcı Müşteri Hizmetleri



Trendyol'da satış yapan satıcılar, Trendyol satıcı müşteri hizmetlerinden destek alabilirler. Trendyol satıcı müşteri hizmetlerine 0850 811 08 50 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.



Trendyol Müşteri Hizmetlerine Direk Bağlanma



Trendyol müşteri hizmetlerine direk bağlanmak için 0850 811 08 50 numaralı telefonu aradıktan sonra 0 tuşuna basınız.



Trendyol Müşteri Hizmetleri Canlı Destek



Trendyol'un web sitesinde ve mobil uygulamasında canlı destek hizmeti bulunmaktadır. Canlı destek hizmeti ile müşteri temsilcisine bağlanarak sorularınızı ve sorunlarınızı iletebilirsiniz.



Trendyol Express Müşteri Hizmetleri



Trendyol Express, Trendyol'un kendi kargo şirketidir. Trendyol Express'ten hizmet alan müşteriler, Trendyol Express müşteri hizmetlerinden destek alabilirler. Trendyol Express müşteri hizmetlerine 0850 222 0 888 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.



Trendyol müşteri hizmetleri, müşteri memnuniyetini sağlamak için çalışmaktadır. Müşteri hizmetleri temsilcileri, müşterilere hızlı ve kaliteli bir hizmet sunmayı hedeflemektedir.

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