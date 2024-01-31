Haber Tarihi: 31 Ocak 2024 16:02 - Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024 16:02

Trendyol Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası 2024

Trendyol, Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformlarından biridir. Trendyol'da alışveriş yapan veya satış yapan herkes, Trendyol müşteri hizmetleri telefon numarasın direk bağlanma ile destek alabilir.

Trendyol Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası 2024
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Trendyol Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası

Trendyol müşteri hizmetleri, haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir. Trendyol müşteri hizmetlerine ulaşmak için 0850 811 08 50 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Trendyol Müşteri Hizmetleri 444

Trendyol müşteri hizmetlerine 444 55 55 numaralı telefondan da ulaşabilirsiniz. Ancak bu numara ücretlidir.

Trendyol Canlı Destek

Trendyol'un web sitesinde ve mobil uygulamasında canlı destek hizmeti bulunmaktadır. Canlı destek hizmeti ile müşteri temsilcisine bağlanarak sorularınızı ve sorunlarınızı iletebilirsiniz.

Trendyol Satıcı Müşteri Hizmetleri

Trendyol'da satış yapan satıcılar, Trendyol satıcı müşteri hizmetlerinden destek alabilirler. Trendyol satıcı müşteri hizmetlerine 0850 811 08 50 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Trendyol Müşteri Hizmetlerine Direk Bağlanma

Trendyol müşteri hizmetlerine direk bağlanmak için 0850 811 08 50 numaralı telefonu aradıktan sonra 0 tuşuna basınız.

Trendyol Müşteri Hizmetleri Canlı Destek

Trendyol'un web sitesinde ve mobil uygulamasında canlı destek hizmeti bulunmaktadır. Canlı destek hizmeti ile müşteri temsilcisine bağlanarak sorularınızı ve sorunlarınızı iletebilirsiniz.

Trendyol Express Müşteri Hizmetleri

Trendyol Express, Trendyol'un kendi kargo şirketidir. Trendyol Express'ten hizmet alan müşteriler, Trendyol Express müşteri hizmetlerinden destek alabilirler. Trendyol Express müşteri hizmetlerine 0850 222 0 888 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Trendyol müşteri hizmetleri, müşteri memnuniyetini sağlamak için çalışmaktadır. Müşteri hizmetleri temsilcileri, müşterilere hızlı ve kaliteli bir hizmet sunmayı hedeflemektedir.
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