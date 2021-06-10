Trendyol, Futbol Milli Takımları resmi sponsoru oldu

Türkiye'nin Trendyol'u ve Türkiye Futbol Federasyonu, başarıları ile tüm Türkiye'yi gururlandıran Futbol Milli Takımları için güçlerini birleştirdi. Trendyol, Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek A Milli Futbol Takımının resmi sponsoru oldu. Trendyol, Kadın Milli Takımlar ve eMilli Takımlarının da resmi sponsorluğunu üstlenerek, Ay-Yıldızlılarımızı destekleyecek.Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, "Türkiye'nin Trendyol'u olarak, ülkemiz değerlerinin yanında olmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Türk bayrağını tüm dünyada dalgalandıran milli değerimiz A Milli Futbol Takımı'nın resmi sponsoru olmaktan heyecan duyuyoruz. Kadın ve eMilli takımlarımızı da bu işbirliği kapsamında desteklemekten ve başarılarına katkı sağlamaktan da ayrıca gururluyuz. Kalplerimiz EURO 2020'de, cuma günü ilk maçına çıkacak olan A Milli Futbol Takımımız ile beraber atıyor. Milli Takımımızın yine hepimizi gururlandıracak büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyoruz. Türkiye'nin Trendyol'u olarak Milli Takımımıza başarılar diliyoruz" diye konuştu.TFF Sponsorluklar ve Pazarlama Sorumlusu ve Dış İlişkiler Yardımcı Üyesi Alkın Kalkavan ise "Uzun süredir devam eden zorlu koşullara rağmen yeni bir iş ortağı ile güçlerimizi birleştirmekten büyük bir mutluluk duymaktayız. EURO 2020 başlamadan hemen önce; Trendyol gibi genç ve dinamik bir markanın desteği ile gücümüze güç kattık. Bu iki markanın yaratacağı birlikteliğin çok kuvvetli olacağına, EURO 2020'de ve Dünya Kupası elemelerinde, nice yenilikçi projelerle örnek bir iş modeli çıkartarak Milli Takımın pozitif sinerjisini daha da yukarıya taşıyacağına inanıyoruz" dedi.