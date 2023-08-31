Trendyol 1. Lig'e 4. hafta maçlarıyla devam edilecek

Trendyol 1. Lig'de 4. hafta Adanaspor-Kocaelispor maçıyla start verecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trendyol 1. Lig'e 4. hafta maçlarıyla devam edilecek
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31 Ağustos 2023 13:46
 Trendyol 1. Lig'de 4. hafta, cuma yapılacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış karşılaşmasında Adanaspor, saat 21.00'de Kocaelispor'u konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde müsabaka programı şöyle:

Cuma:

21.00 Adanaspor-Kocaelispor (Yeni Adana)

2 Eylül Cumartesi:

17.00 Teksüt Bandırmaspor-Sakaryaspor (Bandırma 17 Eylül)

19.15 Boluspor-Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)

19.15 Manisa FK-Tuzlaspor (Spor Toto Akhisar)

21.45 Eyüpspor-Bitexen Giresunspor (Eyüp)

3 Eylül Pazar:

17.00 Bodrumspor FK-Ümraniyespor (Bodrum İlçe)

19.15 Ahtatcı Çorum FK-Gençlerbirliği (Çorum Şehir)

21.45 Altay-Göztepe (Alsancak Mustafa Denizli)

21.45 Astor Enerji Şanlıurfaspor-Erzurumspor FK (11 Nisan)

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