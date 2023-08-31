Trendyol 1. Lig'e 4. hafta maçlarıyla devam edilecek

Trendyol 1. Lig'de 4. hafta, cuma yapılacak tek maçla başlayacak.
Haftanın açılış karşılaşmasında Adanaspor, saat 21.00'de Kocaelispor'u konuk edecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde müsabaka programı şöyle:
Cuma:
21.00 Adanaspor-Kocaelispor (Yeni Adana)
2 Eylül Cumartesi:
17.00 Teksüt Bandırmaspor-Sakaryaspor (Bandırma 17 Eylül)
19.15 Boluspor-Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)
19.15 Manisa FK-Tuzlaspor (Spor Toto Akhisar)
21.45 Eyüpspor-Bitexen Giresunspor (Eyüp)
3 Eylül Pazar:
17.00 Bodrumspor FK-Ümraniyespor (Bodrum İlçe)
19.15 Ahtatcı Çorum FK-Gençlerbirliği (Çorum Şehir)
21.45 Altay-Göztepe (Alsancak Mustafa Denizli)
21.45 Astor Enerji Şanlıurfaspor-Erzurumspor FK (11 Nisan)
Haftanın açılış karşılaşmasında Adanaspor, saat 21.00'de Kocaelispor'u konuk edecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde müsabaka programı şöyle:
Cuma:
21.00 Adanaspor-Kocaelispor (Yeni Adana)
2 Eylül Cumartesi:
17.00 Teksüt Bandırmaspor-Sakaryaspor (Bandırma 17 Eylül)
19.15 Boluspor-Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)
19.15 Manisa FK-Tuzlaspor (Spor Toto Akhisar)
21.45 Eyüpspor-Bitexen Giresunspor (Eyüp)
3 Eylül Pazar:
17.00 Bodrumspor FK-Ümraniyespor (Bodrum İlçe)
19.15 Ahtatcı Çorum FK-Gençlerbirliği (Çorum Şehir)
21.45 Altay-Göztepe (Alsancak Mustafa Denizli)
21.45 Astor Enerji Şanlıurfaspor-Erzurumspor FK (11 Nisan)