Trendyol 1. Lig'de sürpriz istifa kararı!

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, görevinden istifa etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trendyol 1. Lig'de sürpriz istifa kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ekim 2024 13:40
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri istifa etti.

Sözeri, AA muhabirine, kişisel nedenlerden dolayı istifa kararı aldığını belirtti.

Şanlıurfa camiasına verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Erkan Sözeri, şunları söyledi:

"Problemlerimden dolayı Şanlıurfaspor teknik direktörlüğü görevimden bugün itibarıyla istifa ediyorum. Bu problemleri başkanımızla 2-3 hafta önce konuşmuştuk. Bu problemlerim devam ettiği, çözmem gerektiğini söyledim ve izin istedim. Beni ikna etmeye çok çalıştılar ama olmadı. Onun için ben Şanlıurfaspor camiasına, şehrine, halkına, yönetimine, oyuncularıma, herkese çok teşekkür ediyorum. Haklarını helal etsinler, benden yana varsa da helal olsun. Alacak ve tazminat talebim bulunmuyor."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery