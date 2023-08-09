Trendyol 1. Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol 1. Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trendyol 1. Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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09 Ağustos 2023 21:48
1. Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre sezonun ilk haftasında oynanacak maçlarda şu hakemler görev yapacak:

11 Ağustos Cuma:

21.00 Boluspor-Adanaspor: Oğuzhan Çakır

12 Ağustos Cumartesi:

17.00 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor: Emre Kargın

19.15 Bitexen Giresunspor-Bodrum FK: Oğuzhan Aksu

21.45 Kocaelispor-Manisa FK: Ömer Faruk Turtay

13 Ağustos Pazar:

17.00 Tuzlaspor-Ahlatcı Çorum FK: Adnan Deniz Kayatepe

17.00 Gençlerbirliği-Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç

19.15 Erzurumspor FK-Teksüt Bandırmaspor: Alper Akarsu

21.45 Göztepe-Sakaryaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

14 Ağustos Pazartesi:

21.00 Astor Enerji Şanlıurfaspor-Altay: Muhammet Ali Metoğlu

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