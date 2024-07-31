Trendyol 1. Lig'de ilk 5 hafta programı açıklandı

Trendyol 1. Lig'de ilk 5 haftanın programı açıklandı.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk 5 hafta programı şöyle:



1. hafta



9 Ağustos Cuma:



21.00 Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü (Pendik)



10 Ağustos Cumartesi:



19.15 İstanbulspor-Manisa FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



19.15 Yeni Malatyaspor-Pendikspor (Stat belli değil)



21.45 Kocaelispor-Gençlerbirliği (Yıldız Entegre Kocaeli)



21.45 Adanaspor-Esenler Erokspor (Yeni Adana)



11 Ağustos Pazar:



17.00 Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK (Bandırma 17 Eylül)



19.15 Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bolu Atatürk)



19.15 Fatih Karagümrük-Amed Sportif Faaliyetler (Atatürk Olimpiyat)



21.45 MKE Ankaragücü-Şanlıurfaspor (Stat belli değil)



12 Ağustos Pazartesi:



21.00 Central Hospital Ümraniyespor-Çorum FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)



2. hafta



16 Ağustos Cuma:



21.00 Pendikspor-Kocaelispor (Pendik)



17 Ağustos Cumartesi:



17.00 Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor (Aktepe)



19.15 Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor (Stat belli değil)



19.15 Erzurumspor FK-MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir)



21.45 Manisa FK-Sakaryaspor (Manisa 19 Mayıs)



18 Ağustos Pazar:



17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Adanaspor (Stat belli değil)



19.15 Gençlerbirliği-Boluspor (Stat belli değil)



19.15 Çorum FK-Fatih Karagümrük (Çorum Şehir)



21.45 Şanlıurfaspor-Central Hospital Ümraniyespor (11 Nisan)



19 Ağustos Pazartesi:



21.00 Amed Sportif Faaliyetler-İstanbulspor (Stat belli değil)



3. hafta



23 Ağustos Cuma:



21.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK (Yıldız Entegre Kocaeli)



24 Ağustos Cumartesi:



17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Gençlerbirliği (Stat belli değil)



19.15 Fatih Karagümrük-Manisa FK (Atatürk Olimpiyat)



21.45 Boluspor-Esenler Erokspor (Bolu Atatürk)



21.45 MKE Ankaragücü-Central Hospital Ümraniyespor (Stat belli değil)



25 Ağustos Pazar:



17.00 Teksüt Bandırmaspor-Çorum FK (Bandırma 17 Eylül)



19.15 Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Stat belli değil)



21.45 Adanaspor-Pendikspor (Yeni Adana)



21.45 Yeni Malatyaspor-Ankara Keçiörengücü (Stat belli değil)



26 Ağustos Pazartesi:



21.00 İstanbulspor-Şanlıurfaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



4. hafta



30 Ağustos Cuma:



21.00 Esenler Erokspor-Gençlerbirliği (Stat belli değil)



21.00 Manisa FK-Adanaspor (Manisa 19 Mayıs)



31 Ağustos Cumartesi:



17.00 Ankara Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)



19.15 Central Hospital Ümraniyespor-Fatih Karagümrük (Ümraniye Belediyesi Şehir)



21.45 Şanlıurfaspor-Teksüt Bandırmaspor (11 Nisan)



21.45 Çorum FK-Sakaryaspor (Çorum Şehir)



1 Eylül Pazar:



19.15 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Stat belli değil)



19.15 Erzurumspor-Yeni Malatyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)



21.45 Pendikspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Pendik)



21.45 Amed Sportif Faaliyetler-Kocaelispor (Stat belli değil)



5. hafta



13 Eylül Cuma:



20.00 Boluspor-Pendikspor (Bolu Atatürk)



14 Eylül Cumartesi:



16.00 Teksüt Bandırmaspor-Amed Sportlif Faaliyetler (Bandırma 17 Eylül)



16.00 Yeni Malatyaspor-Çorum FK (Stat belli değil)



19.00 İstanbulspor-Central Hospital Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



19.00 Sakaryaspor-Şanlıurfaspor (Stat belli değil)



15 Eylül Pazar:



16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor (Stat belli değil)



16.00 Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat)



19.00 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Stat belli değil)



19.00 Kocaelispor-Manisa FK (Yıldız Entegre Kocaeli)



16 Eylül Pazartesi:



20.00 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)





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