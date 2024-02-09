Trendyol 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trendyol 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
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09 Şubat 2024 15:02
Futbolda Trendyol 1. Lig'in 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maçlarında görevlendirilen hakemler şunlar:

9 Şubat Cuma:

20.00 Ahlatcı Çorum FK-Ümraniyespor: Feridun Daldaş

10 Şubat Cumartesi: 

13.30 Bodrum FK-Sakaryaspor: Erkan Özdamar

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ankara Keçiörengücü: Ozan Ergün

19.00 Altay-Erzurumspor FK: Burak Olcar

11 Şubat Pazar:

13.30 Adanaspor-Tuzlaspor: Ömer Tolga Güldibi

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Göztepe: İlker Yasin Avcı

16.00 Boluspor-Kocaelispor: Oğuzhan Uğurlu

19.00 Manisa FK-Bitexen Giresunspor: Ali Yılmaz

12 Şubat Pazartesi:

20.00 Eyüpspor-Gençlerbirliği: Erdem Mertoğlu

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