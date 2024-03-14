Trendyol 1. Lig'de haftanın hakemleri

Trendyol 1. Lig'de 27. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trendyol 1. Lig'de haftanın hakemleri
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14 Mart 2024 14:33
Trendyol 1. Lig'de 27. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

15 Mart Cuma:

20.30 Gençlerbirliği-Kocaelispor: Erkan Özdamar

16 Mart Cumartesi:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Eyüpspor: Erdem Mertoğlu

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Manisa FK: Oğuzhan Aksu

20.30 Göztepe-Ankara Keçiörengücü: Mustafa Kürşad Filiz

17 Mart Pazar:

13.30 Bodrum FK-Boluspor: Alpaslan Şen

13.30 Erzurumspor FK-Tuzlaspor: Sarper Barış Saka

16.00 Ümraniyespor-Adanaspor: Ayberk Demirbaş

16.00 Bitexen Giresunspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Batuhan Kolak

20.30 Sakaryaspor-Altay: Ali Yılmaz

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