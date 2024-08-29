Trendyol 1. Lig'de 4. hafta heyecanı başlıyor

Trendyol 1. Lig 4. hafta programı Esenler Erokspor-Gençlerbirliği maçı ile başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trendyol 1. Lig'de 4. hafta heyecanı başlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ağustos 2024 11:44
Trendyol 1. Lig'in 4. haftası, cuma günü oynanacak 2 maçla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 4. hafta maçlarının programı şöyle:

30 Ağustos Cuma:

21.00 Esenler Erokspor-Gençlerbirliği: Stadı henüz açıklanmadı

21.00 Manisa FK-Adanaspor: Manisa 19 Mayıs

31 Ağustos Cumartesi:

17.00 Ankara Keçiörengücü-Boluspor: Aktepe

19.15 Central Hospital Ümraniyespor-Fatih Karagümrük: Spoint İnşaat Ümraniyespor

21.45 Ahlatcı Çorum FK-Sakaryaspor: Çorum Şehir

21.45 Şanlıurfaspor-Teksüt Bandırmaspor: 11 Nisan

1 Eylül Pazar:

19.15 Erzurumspor FK-Yeni Malatyaspor: Erzurum Kazım Karabekir

19.15 MKE Ankaragücü-Uğur Okulları İstanbulspor: Eryaman

21.45 Siltaş Yapı Pendikspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Pendik

21.45 Amed Sportif Faaliyetler-Kocaelispor: Diyarbakır

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery