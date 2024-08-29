Trendyol 1. Lig'in 4. haftası, cuma günü oynanacak 2 maçla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 4. hafta maçlarının programı şöyle:
30 Ağustos Cuma:
21.00 Esenler Erokspor-Gençlerbirliği: Stadı henüz açıklanmadı
21.00 Manisa FK-Adanaspor: Manisa 19 Mayıs
31 Ağustos Cumartesi:
17.00 Ankara Keçiörengücü-Boluspor: Aktepe
19.15 Central Hospital Ümraniyespor-Fatih Karagümrük: Spoint İnşaat Ümraniyespor
21.45 Ahlatcı Çorum FK-Sakaryaspor: Çorum Şehir
21.45 Şanlıurfaspor-Teksüt Bandırmaspor: 11 Nisan
1 Eylül Pazar:
19.15 Erzurumspor FK-Yeni Malatyaspor: Erzurum Kazım Karabekir
19.15 MKE Ankaragücü-Uğur Okulları İstanbulspor: Eryaman
21.45 Siltaş Yapı Pendikspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Pendik
21.45 Amed Sportif Faaliyetler-Kocaelispor: Diyarbakır
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 4. hafta maçlarının programı şöyle:
30 Ağustos Cuma:
21.00 Esenler Erokspor-Gençlerbirliği: Stadı henüz açıklanmadı
21.00 Manisa FK-Adanaspor: Manisa 19 Mayıs
31 Ağustos Cumartesi:
17.00 Ankara Keçiörengücü-Boluspor: Aktepe
19.15 Central Hospital Ümraniyespor-Fatih Karagümrük: Spoint İnşaat Ümraniyespor
21.45 Ahlatcı Çorum FK-Sakaryaspor: Çorum Şehir
21.45 Şanlıurfaspor-Teksüt Bandırmaspor: 11 Nisan
1 Eylül Pazar:
19.15 Erzurumspor FK-Yeni Malatyaspor: Erzurum Kazım Karabekir
19.15 MKE Ankaragücü-Uğur Okulları İstanbulspor: Eryaman
21.45 Siltaş Yapı Pendikspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Pendik
21.45 Amed Sportif Faaliyetler-Kocaelispor: Diyarbakır
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